英予算責任局（OBR） 今年の経済成長率予測を1.5%に引き上げ、従来1.0% 来年の経済成長率予測を1.4%に引き下げ、従来1.9% 来年のインフレ率を2.5%と予測、従来2.1% 所得税率が決まる基準額を2030-31年まで据え置き 25/26年度から29/30年度までで572億ポンド追加借り入れへ