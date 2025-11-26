こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した、とけい座の一角。中央に見える渦巻銀河をはじめ、ぼんやりと輝く数多くの楕円銀河が捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河団「ACO S 295」（Credit: ESA/Hubble & NASA, F. Pacaud, D. Coe）】ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、この視野には銀河団「ACO S 295」に属する銀河が捉えられています。銀河団は、数多くの銀河が重力で結びついた巨大な天