[11.26 ACLEリーグステージ第5節](上海)※21:15開始主審:キム・ジョンヒョク副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル<出場メンバー>[上海申花]先発GK 30 バオ・ヤーションDF 4 ジャン・シェンロンDF 5 ジュー・チェンジエDF 13 ウィルソン・マナファDF 27 陳晋一MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラMF 11 サウロ・ミネイロMF 15 ウー・シーMF 17 ガオ・ティエンイーFW 9 アンドレ・ルイスFW 19 ルイス・アスエ控えGK