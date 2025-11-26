ガンバ大阪は26日、ファンクラブ事務局をかたった「なりすましメール」について公式サイトで注意喚起を行った。現在、ファンクラブ事務局のメールアドレス(fanclub@sp.gamba-osaka.net)を送信元として偽装した「なりすましメール」が外部から送信されている事象を確認しているという。クラブは「これらのメールは、メールヘッダ情報を改ざんすることで弊社から送信されたように見せかけているものです」と説明。「弊社のネッ