news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『けじめつけること最善』続投一転 前橋市長が退職願提出」のニュースについてお伝えします。◇◇◇26日午前8時半前、笑顔を見せながら登庁した群馬県前橋市の小川晶市長。「今度の市長選は出られますか」既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、小川市長はきのう、市議会の議長にあす27日付の退職願を提出しました。小川市長は、問題発覚後も…「（既婚者の男性職