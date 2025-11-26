【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『君の顔では泣けない』の公開後御礼舞台挨拶が11月26日、東京・TOHOシネマズ 新宿スクリーン9で行われ、主演の芳根京子と共演の高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）、そして坂下雄一郎監督が登壇した。 ■芳根京子が「負けた！」と思った高橋海人の芝居とは？ 坂平陸役の芳根は「公開から2週間が経過して、このように皆さんの前でお話をさせていただける機会を