「船の体育館」の愛称で親しまれてきた旧香川県立体育館＝高松市旧香川県立体育館の解体費約10億円の公金支出は違法だとして、民間資金による利活用を目指す「旧香川県立体育館再生委員会」委員長を務める建築家は26日、県の支出差し止めを求め、高松地裁に訴状を送ったと明らかにした。住民監査請求が5日に棄却されていた。訴状では、世界的建築家丹下健三氏が設計した旧体育館は文化的価値が高いとして、再生委が利活用案を