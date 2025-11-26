カラノアが、新たなバンドの引き出しを開けたニューデジタルシングル「Sugoroku」を11月26日にリリースした。バンドという枠組みを裏切った前作「番」から、次に生み出した楽曲は、タイトなビートのドラムンベース。多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響く難解なギターフレーズがカラノアらしさを残しつつ、それらを新たなジャンルに落とし込むことで、雄大（Vo）のトラックメイクにおける新たな才を見出