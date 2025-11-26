阪神は２６日、今季限りで現役を引退した原口文仁氏（３３）が、神戸市内の小児がんをはじめとする医療ケア施設「チャイルド・ケモ・ハウス」に対して、総額３０万円の寄付を実施したと発表した。「チャイルド・ケモ・ハウス」は小児がんをはじめとした医療的ケアが必要な子ども・若年成人とご家族のための施設。原口氏は２０１９年オフにも同施設を訪問し、チャリティーグッズの収益に自身の寄付を加えた計１００万円の贈呈を