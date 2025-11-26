ウクライナ南部ザポリージャ州でロシア軍のドローン攻撃によって住宅などが被害を受けこれまでに19人が負傷しました。地元当局によりますと25日夜10時ごろ、ロシア軍のドローン攻撃が始まり、高層住宅31棟と民家20軒、大学の寮などが被害を受け、19人が負傷しました。これまでに死者の情報はありません。ウクライナ空軍によりますと25日夜から26日朝にかけてロシア軍はドローン90機とミサイル2発で攻撃し、ウクライナ軍はこのうち7