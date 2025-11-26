２００４年の安田記念・Ｇ１を制したツルマルボーイが１１月２４日に死んだことを、けい養先の駿ホースクラブ（埼玉県本庄市）がインスタグラムで発表した。２７歳だった。２０００年夏に栗東・橋口弘次郎厩舎からデビューし、０２年の中京記念、金鯱賞を制覇。０２、０３年の宝塚記念や０３年天皇賞・秋など中長距離戦線で好走。２年半ぶりのマイル戦だった安田記念で悲願のＧ１初制覇を果たした。０５年に種牡馬入りし、０８