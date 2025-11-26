俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが公開した冬らしいショットに、反響が寄せられている。Ｃｏｃｏｍｉは２６日までに自身のインスタグラムで「メイクして貰っちゃいました」と記し、アップショットを公開。ブルーのコートにメガネ姿で、ツヤ感のあるメイク姿を披露した。この投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。