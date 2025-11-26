ヤクルトの丸山和郁外野手が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４００万円減の２２００万円でサインした（金額は推定）。今季の出場は自己最少の３９試合にとどまり、打率は１割２分５厘。４月に右有鉤骨を骨折した影響もあり、悔しいシーズンに終わった。「けががなくても、いいシーズンは送れなかったんじゃないかなと。けがをあまり言い訳にしたくないので。一番悔しいシーズンだったと思います」と唇をかんだ