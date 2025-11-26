首まわりをすっきり見せたい人や、ボリューム感を自然に出したい人に注目されているのが、ショートボブ。軽やかで上品、さらに短めなのに女性らしい雰囲気を楽しめるのも嬉しいポイントです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にぴったりなショートボブをご紹介します。 首元すっきり！ ハイレイヤーショートボブ トップをふんわり軽く動かし、襟足をきゅっとくびれ