加藤綾子アナウンサーのモノマネで知られる芸人の餅田コシヒカリ(31)が26日までに自身のインスタグラムを更新。女性下着専門店「fran de lingerie(フラン デ ランジェリー)」と第4弾コラボが決まったことを報告した。 【写真】カトパン似のルックス&自慢のスタイルを生かしたコラボは第4弾 「ありがたい。ありがたいことに大人気でしてもう4回目です」と感謝をつづり、モデルの南真琴とともにワインレッド