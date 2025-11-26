【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州議会は26日の本会議で、16歳未満の子どもを対象に、保護者の許可なく交流サイト（SNS）を利用しないよう制限を求める決議を可決した。13歳未満はSNSの利用を禁止すべきだとした。