【リーグドゥ】スタッド・ランス 2−0 モンペリエ（日本時間11月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】現地メディア絶賛の「４人翻弄ゴラッソ」スタッド・ランスのMF中村敬斗が叩き込んだスーパーゴールが、現地フランス・メディアから注目されている。スタッド・ランスは日本時間11月25日、リーグドゥ第15節でモンペリエと対戦。左ウイングで先発出場した中村は、1点リードで迎えた90＋6分にトドメの一撃を突き刺