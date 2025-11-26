秋篠宮家の次女・佳子さまがデフリンピックの閉会式に出席されました。きょう夕方、ブルーのワンピース姿の佳子さまは、東京・渋谷区の東京体育館でデフリンピックの閉会式に出席し、入場行進した選手らに手話で拍手を送られました。15日から始まった今大会は、開会式などに秋篠宮ご一家がそろって出席されたほか、きのうの水泳競技を天皇ご一家が観戦されるなど、皇室がたびたび会場に足を運び、試合後には選手らと積極的に手話で