11月25日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に出演したアンミカが、若槻千夏とのエピソードを語った。【関連】アンミカ、マルチな活躍に繋がっている“仕事のポリシー”とは？「求めていただいたら役割」番組内で、“自分語りが止まらない人”に関する話題になると、アンミカは、「私が、神様の話と風水の話長いんで」と自身も話の長いタイプだと明かし、笑いを誘った。その上で、「ただ、これをわからせてくれるプロ