冬のおしゃれを可愛く盛り上げてくれる「白もこジャケット」を主役に、デイリーに使える着回し4コーデをご紹介♡ ふんわり質感で甘さをプラスしつつ、上品にもカジュアルにもハマる万能アウター。通学やお出かけにも使えて、毎日のコーデがぐっと可愛くなるはず！Item 着回すアイテムはこちら♡ボアフレンチブルゾン1点投入でフレンチガーリーの完成♡ヴィンテージ感のあるボタンでおパリに仕上がる優秀デザイン。