Kvi Babaが、フリーライブ『Christmas Free Live 2025』を12月に東京と大阪で開催する。 （関連：【画像】Kvi Baba、最新アルバム『Shout Out to Jesus』スペシャルエディションパッケージ商品画像） 本公演は12月22日に東京、12月24日に大阪での開催を予定しており、会場の詳細は追ってアナウンスされる。 また、各会場には特設物販エリアが設けられ、日本武道館公演を完全収録したライブDVDと、最新アルバ