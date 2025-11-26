チェジュ航空は、日韓線を対象とした「48時間限定セール 12月直前割大特価」を11月26日午前10時から28日午前9時59分まで実施する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は11月26日から12月31日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着静岡・広島（2,700円）・釜山発着福岡（2,700円）