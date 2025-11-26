【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は２６日に台北市で記者会見し、中国が「２０２７年の台湾の武力統一達成を目標に軍備（増強）を加速している」との認識を示した。その上で、２６〜３３年の８年間で１兆２５００億台湾ドル（約６兆２１００億円）の特別防衛予算を計上し、防衛力強化を図る方針を発表した。頼氏は「中国が台湾を併合しようとするシナリオで最も脅威なのは武力でなく、（抵抗することへの