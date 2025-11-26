ソフトバンクの前田悠伍投手（２０）が２６日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万アップの１１００万円でサインした（金額は推定）。プロ２年目の今季は７月１３日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初勝利を挙げるなど３試合に登板し１勝１敗、防御率３・９７の成績を残した。９月に左ヒジ関節クリーニング手術を受け現在はリハビリ組だが、経過は順調ですでにキャッチボールも始めている。「（来春のキャンプ