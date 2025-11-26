11人が死傷したひき逃げ事件。逮捕された男が事故後「歩いて自宅に帰った」と話していることが分かりました。■男が語った事件当日の動きは…24日昼すぎ、東京・足立区で発生した盗難車によるひき逃げ事件。逮捕された男（37）「レッカーなどを呼ばなければならないということは分かっていましたが、そのままにしてしまい、私自身、安全な場所に行かないといけないと思って歩いて自宅に帰りました」事件を起こした車を盗んだとして