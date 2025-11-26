俳優本田響矢（26）が26日、「第54回ベストドレッサー賞」（日本メンズファッション協会主催）芸能・スポーツ部門を受賞し、都内で行われた発表・授賞式に登場した。「こんな歴史あるすてきな賞を、まさか自分が受賞できるとは思っていなかったので、心の底から光栄に思っています」とフレッシュな笑顔を見せた。光沢のあるシルクサテンの黒スーツを着こなし、「すてきな賞をいただき、このくらい光沢のあるすてきなスーツを着たい