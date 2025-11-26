【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の本田響矢が、各分野で時代をリードする著名人に贈られる「第54回ベストドレッサー賞」芸能・スポーツ部門を受賞し、11月26日に都内で開催された発表・授賞式に出席。近年の活躍を振り返った。【写真】芳根京子＆本田響矢、お揃い指輪アピール◆本田響矢、2025年は「人生にとって本当に大切な1年」本田は自身でセレクトしたという光沢のまぶしいシルクのサテンスーツを身を纏い登壇。「こんなに