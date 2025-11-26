◆アジア・チャンピオンズエリート▽第５節神戸―上海申花（２６日・上海スタジアム）Ｊ１の神戸が、ＡＣＬＥ第５節のスタメンを発表した。２２日の天皇杯決勝で町田に１―３で敗れ、今季のタイトル無冠が確定。ＧＫ権田修一、ＦＷ大迫勇也らがメンバーに名を連ね、アジア制覇へ向けてまずはグループ突破を狙う。スタメンは以下の通り。【神戸】▼ＧＫ権田修一▼ＤＦ飯野七聖、山川哲史、鍬先祐弥、永戸勝也▼ＭＦ井