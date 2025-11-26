おやつカンパニーより、人気作品『ちいかわ』デザインの『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（とんこつしょうゆラーメン味／モダン焼き味）』が、2025年11月24日（月）より全国にて発売中だ。＞＞＞ちいかわ ベビースタードデカイラーメンパッケージをすべてチェック！（写真9点）イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品『ちいかわ』。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクタ