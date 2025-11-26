2.5次元アイドルグループすとぷりのメンバーさとみが26日、ゲーム「IdentityV 第五人格」（以下、第五人格）の公式スペシャルクリエイターに就任した。12月1日からスタートして、動画投稿やライブ配信を中心に、作品の魅力を多角的に発信していく。さとみが、プライベートでも長らく楽しんでいた「第五人格」の“PR隊長”を任された。これまでも、すとぷりとして同ゲーム3周年と7周年のアニバーサリーソングを担当していたが、