私はマリコ（33）。今私は飲食店に正社員として勤めていて、新人の教育係をはじめて担当しています。新入社員は大学を出たばかりの2人で、女の子の方はとても愛嬌がありスタッフにもお客さんにも慕われているのですが、もうひとりの男の子アヤセ（22）君はスタッフからもお客さんからもクレームが入るようになったのです。アヤセ君は真面目なのですが、なんというか人の気持ちがわからないようで配慮に欠けるのです。どうしたもの