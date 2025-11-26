■これまでのあらすじ母に結婚を反対され悩んでいた凜は、母に頼まれ、弟の金銭問題を解決に導く。しかし母の呆れた言葉に、凜はようやく“母の理想の娘”をやめる決意を固める。入籍を済ませ、旅立ちを前に母に別れを告げるが、転び泣く母を見て思わず手を伸ばす。しかし「いい子は母親を見捨てない」――その言葉に凜は、自分がどれほど都合よく扱われてきたかを悟る。しかし母は凛の言葉の真意がわからないまま…。凜は「じゃあ