¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ÏÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÎÀ¼¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µKing & Prince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¡£ÌÜÀþ¤ò²¼¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ä¶¶¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÄ¦¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¡©Æ±°ì¿ÍÊª¡©¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ÏÓ¤ËÆþ