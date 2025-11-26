佐賀県警白石署は26日、江北町の20代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、現金300万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月27日、被害者が携帯電話で副業サイトにアクセスし、SNSアカウントに登録をしてやりとりを続けていた。サイトの関係者と思われる男からSNSの通話で「SNSで商品レビューに関する動画を投稿し、誰かが商品を購入すればその売上金の1割が報酬となる」「副業