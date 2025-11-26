※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ仕事で妻の味方・鬼ツカ課長と再会した夫。夫と助産師の関係を証明する証拠を突き止めた彼女は、期待のかかる商談の場で、夫が務める会社との取引を辞めると宣言した。何でそうなるの!?理由は…妻優秀だった「取引をやめたい理由は2つ」冷静に指を2本立てる鬼ツカ課長。ひとつめは、価格競争――もっと安い工場が見つ