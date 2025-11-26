ギリシャ・オリンピアで開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火の採火式＝26日（ロイター＝共同）【オリンピア（ギリシャ）共同】来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火の採火式が26日、古代五輪発祥の地、ギリシャ西部のオリンピアで開催された。伝統的にオリンピア遺跡で式典を行っているが、悪天候の影響により、近くの考古学博物館内で行う異例の対応。遺跡で24日に太陽光から採った火を使った。式典