高市早苗総理の就任後初めてとなる党首討論が、11月26日午後3時から行われました。【写真を見る】【全文公開】国民・玉木雄一郎代表「賃金上昇率も加味して控除額を上げていく」高市早苗総理と初の党首討論で論戦交わす高市早苗総理との討論に、・立憲民主党の野田佳彦代表・国民民主党の玉木雄一郎代表・公明党の斉藤鉄夫代表・参政党の神谷宗幣代表が臨みました。国民・玉木雄一郎代表との論戦を全文お伝えします。▼国民・玉木