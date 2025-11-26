ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が、第54回ベストドレッサー賞発表・授賞式に登場し、受賞の喜びを語りました。 【写真を見る】【 新しい学校のリーダーズ 】青いセーラー服姿を披露結成10年でライブは「日本より海外の方が多い」今年で54回目の開催となったベストドレッサー賞は、政治、経済、学術、文化、芸能、スポーツなど各分野で時代をリードする方に贈られてきたアワード。ファッションセンスは