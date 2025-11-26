主人公・美弥（みや）の悩みの種は、夫・勝人の妹である香（かおり）が「毎日」家にやってくること。義父も夫もは義妹に甘く、美弥はストレスを溜めながらも、「家族だから」と我慢を強いられます。義妹の香の夫は香が作るご飯を食べてくれないらしく、美弥はその分の食事まで用意する羽目に…。さらに不妊治療代を出してほしいと言い出す香ですが…。不妊治療代はお義父さんが出すことに。そして香が家に来なくなってしばらく経っ