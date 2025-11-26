大谷翔平 PHOTO:Getty Images ドジャースの大谷翔平投手(31)が25日(日本時間26日)、オンライン取材の中で、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラッシック(WBC)について語った。 大谷は前日、自身のインスタグラムでWBC出場をすでに表明している。 「自分の気持ちというか、それはずっと出たいなと思っていました」と大谷はWBCへの熱い気持ちを吐露するとさらに続けた。 「前回初めて出