元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、１８歳の誕生日を迎えた。２６日に１８歳の誕生日を迎えた希空は、インスタグラムを更新。「１８歳になりました」と書き始めると、「活動を始めてから１年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの１年間を過ごす事が出来たと感じています。これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しく