女優の高田夏帆（29）が、広島市のひろしま美術館で12月13日から開催される特別展「白の魔法−モネ、大観も使った最強の色−」のアンバサダーに就任したことが発表された。来年3月22日までの期間中、プロモーション活動やイベントへの参加、SNSなどを通じた魅力発信を担当する。12月14日に行われる同特別展のイベントにも出席する。同展では西洋絵画、日本洋画、日本画、版画（西洋、日本）を取り上げ、そこに見られる「白」