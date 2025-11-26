NPBエンタープライズは26日、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた野球日本代表の合宿を2月14〜24日に宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行うと発表した。合宿中の同22、23日にソフトバンク（22日は13時、23日は14時開始）、27、28日にはバンテリンドームナゴヤで中日と壮行試合（いずれも19時開始）を行う。3月2日にはオリックス、翌3日には阪神と、いずれも京セラドーム大阪で強化試合が既