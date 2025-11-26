俳優の前田公輝（34）が26日、都内で行われた「UGG銀座松屋通り」のオープニングイベントに出席した。暖かみのあるジャケットが印象的なルックを披露した前田。「アウターとシューズがUGGのもので。モノトーンの落ち着きと、UGGの無毛化みたいなところを意識した“リラックスコーデ”」とテーマを解説した。冬らしい着こなしに司会から「素材感の違いとカラーの微妙な違いの合わせ方。とっても素晴らしいですね」と絶賛の