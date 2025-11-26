高市早苗総理の就任後初めてとなる党首討論が、11月26日午後3時から行われました。【写真を見る】【冒頭全文】立憲・野田佳彦代表「日中関係悪化に責任感じるか」高市早苗総理と初の党首討論で論戦交わす“台湾有事”めぐる答弁の影響についての議論を全文公開高市早苗総理との討論に、・立憲民主党の野田佳彦代表・国民民主党の玉木雄一郎代表・公明党の斉藤鉄夫代表・参政党の神谷宗幣代表が臨みました。最初に論戦に立ったの