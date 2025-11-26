日本維新・吉村洋文代表（大阪府知事）が２６日の会見で、吉村氏を含め猛反対が起こっている国会議員の月収５万円増となる法案が、検討・調整され続けていることに「とてもじゃないけど反対です、明確に反対します」と述べた。現行月額１２９万４０００円から１３４万４０００円にアップすることになる案が、国家公務員の給与引き上げに合わせて動き続けている。会見では２５日の衆院議院運営委員会の理事会でも議題になってい