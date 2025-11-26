「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）楽天の村林一輝内野手が、パパになって受賞ラッシュだ。この日、自身のインスタグラムを更新し、「９月２８日に第１子となる長女が誕生し、むらばやしパパになりました」とつづり、小さな赤ちゃんと手をつなぐ写真を投稿した。この日は最多安打を獲得し、ベストナインに選出されてアワードに出席。改