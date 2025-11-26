飲酒運転で信号無視。人身事故を起こした疑いで現行犯逮捕です。 【写真を見る】飲酒運転で信号無視し人身事故を起こした疑いで34歳の男を逮捕 衝突した乗用車に乗っていた79歳夫婦が胸などを打つ軽傷 名古屋市･名東区 逮捕・送検されたのは、名古屋市名東区の自称派遣社員・神戸翔矢容疑者（34）です。 警察によりますと、神戸容疑者は酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転し、11月24日午後3時半ごろ名東区社が丘の交差点に赤信号を