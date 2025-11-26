「アルファード」の盗難車に不正申請したナンバープレートを取り付けた疑いで逮捕された暴力団幹部が不起訴になりました。指定暴力団・住吉会系幹部の40代の男性はおととし、盗難車の「アルファード」に不正申請したナンバープレートを取り付けるなどした疑いで逮捕されました。東京地検は、この男性について26日日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。