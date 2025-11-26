大分市佐賀関の消火活動 大分市佐賀関で起きた大規模火災について、大分県は26日午後7時に自衛隊に対し災害派遣の撤収を要請したと発表しました。この火災は18日午後5時40分ごろ発生し、県は翌19日の午前9時に自衛隊に災害派遣を要請していました。 要請を受けた自衛隊はヘリコプターでの消火活動などにあたりました。 大分市から「現場の消防力で対応可能と判断した」と報告を受けたことから、県は自衛隊に撤収を要